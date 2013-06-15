Хмельницькі депутати дозволили собі кнопкодавство

За це рішення сьогодні проголосували 45 місцевих обранців, більшість – депутатів ВО “Батьківщина”, повідомляє ngp-ua.info.

Місцеві слуги народу не виявили бажання підтримувати зміни до пункту 1.3 регламенту міської ради, якими пропонувалося: “Депутат голосує особисто та виключно персональною карткою. Передача персональної електронної картки для голосування іншим депутатам і голосування декількома картками забороняється”.

Також депутати не підтримали й внесення змін до пункту 1.4 регламенту: “депутат може, у разі необхідності, достроково залишити пленарне засідання сесії, письмово попередивши головуючого на засіданні через секретаріат сесії”.