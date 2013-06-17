ОПОРА: найвпливовішим законоробом можна вважати Януковича

За півроку роботи Верховна Рада ухвалила лише 37 змістовних законів із майже 2 тис. зареєстрованих законодавчих ініціатив.

Про це йдеться у переданому УНІАН моніторингу діяльності парламенту, який провела Громадянська мережа ОПОРА.

Зокрема, як зазначається у звіті, за перших півроку роботи Верховної Ради VII скликання депутати зареєстрували 1 тис. 958 законодавчих ініціатив. Найактивнішою фракцією стала ВО «Батьківщина», яка внесла 523 проектів законів та постанов. Слідом за нею йде Партія регіонів – 509 ініціатив. Позафракційні депутати зареєстрували 155 законопроектів, ВО «Свобода» – 110, Комуністична партія України – 106, «УДАР» – 95.

Згідно з результатами моніторингу, топ-темою в законотворчості стало питання економіки і грошей – 492 такі законодавчі ініціативи було зареєстровано за перші півроку роботи Верховної Ради. Крім того, 401 законопроект був присвячений політиці та державному управлінню, 350 – правоохоронній системі, 296 – соціальним проблемам. Найменше проектів законів і постанов стосувалися питанням оборони і безпеки – 15, зовнішньої політики – 14.

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При цьому, як засвідчили результатами моніторингу, тема економіки, грошей і господарства найбільше цікавила ВО «Батьківщину» (26% її законопроектів були присвячені цьому), Партію регіонів (39%) і КПУ (37%). Натомість ВО «Свобода» найбільше переймалася питаннями екології і довкілля – 22% її законодавчих ініціатив стосувалися цієї теми. 28% проектів законів «УДАРу» були присвячені правоохоронній системі. Позафракційні депутати найбільше цікавились соціальними проблемами (30%). 47% міжфракційних законопроектів можна віднести до теми політики і управління.

"Від початку діяльності парламенту VII скликання було прийнято лише 37 законів та постанов політичних, змістовних і 217 формальних нормативно-правових актів", - йдеться у дослідженні.

Його автори, разом з тим, зазначають, що найвпливовішим законоробом, безперечно, можна вважати Президента України Віктора Януковича, адже 13 його законопроектів стала законами. На другому місці перебуває Кабінет міністрів із 10 законотворчими ініціативами, які були прийняті Верховною Радою. На третьому місці - Олег Тягнибок і Олександр Єфремов, у котрих по 5 законопроектів стали законами. Петро Симоненко, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Віталій Ковальчук мають у своєму доробку по 3 змістовних законопроекти, прийнятих парламентом.

Підсумовуючи, активісти ОПОРИ зазначають, що за перші півроку роботи у Верховній Раді основними були події щодо переформатування політичного впливу над комітетами. Так, 18 квітня 2013 року 253 нардепи проголосували за внесення змін до Постанови про комітети ВР. Відповідно до неї, парламентська більшість отримала контроль над 21 комітетом. Опозиція зберегла за собою перевагу в семи, один – залишився політично збалансованим.