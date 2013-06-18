«Свобода» звинуватила двох регіоналів у кнопкодавстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від “Свободи” Андрій Мохник.

Він зазначив, що ці депутати проголосували за своїх колег під час включення до порядку денного сесії законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

На тему: Хмельницькі депутати дозволили собі кнопкодавство

Водночас Задорожний повідомив депутатам, що голосував особисто, а щодо Білого депутати повідомили, що його взагалі немає в сесійній залі на даний момент.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився ставити це питання на переголосування.

Таким чином відповідний законопроект було включено до порядку денного сесії.