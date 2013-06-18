Тюремники дозволили захиснику зайти в палату Тимошенко

Екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко дозволено провести сьогодні побачення з її захисником Сергієм Власенком у медичній палаті.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, Власенку, який прибув до лікарні у Харкові, одразу було повідомлено про небажання засудженої проводити побачення з адвокатами у встановленому законом порядку. Саму засуджену також було поінформовано про прибуття адвоката. Крім того, співробітниці колонії знову поцікавилися у засудженої, чи готова вона провести зустріч із Власенком у кімнаті для побачень.

Після цього Тимошенко написала заяву на ім’я керівництва колонії, в якій, зокрема, нічого не вказала про готовність прослідувати до кімнати побачень, але зазначила, що «у зв’язку з великим обсягом роботи», який вона хоче провести із Власенком у рамках кримінальних проваджень, вона має бажання з ним побачитися безпосередньо у своїй палаті в лікарні.

Керівництво колонії розглянуло заяву. З метою недопущення порушення права на захист засудженої особи, а також задля недопущення провокацій на цю тему керівництвом виправної установи було прийнято рішення дозволити таке побачення в медичній палаті.

Крім того, керівництво колонії поцікавилося, чи не заважатиме іншій засудженій особі, що проходить лікування у палаті разом з Тимошенко, перебування чоловіка (Власенка), який має намір пробути там до 19.00. Ця засуджена зазначила, що не проти цього, і зауважила, що може перебувати в цей час у кімнаті для приймання їжі, аби не заважати роботі своєї сусідки.

Це також стало причиною позитивного рішення керівництва колонії із зазначеного питання, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівництво колонії у порядку виключення дозволило екс-прем’єр-міністру провести зустріч з донькою і захисником Євгенією Тимошенко безпосередньо у медичній палаті.