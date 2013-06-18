Тюремники кажуть, що Тимошенко знову не хоче бачитися із захисниками

Сьогодні під час спілкування зі співробітницями колонії, Тимошенко знову заявила, що не має бажання проводити зустрічі зі своїми адвокатами у кімнаті для побачень.

На тему: Донька: Тимошенко змушували ходити для зустрічі з захисником

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

«ДПтС повідомляє, що з метою недопущення чергових провокацій, які останнім часом відбуваються навколо відвідування Ю.Тимошенко її захисниками, співробітники Качанівської виправної колонії поспілкувалися із засудженою на тему, чи має вона бажання сьогодні проводити зустрічі зі своїми захисниками у разі прибуття когось із них до ЦКЛ.

Співробітники установи поцікавилися цим питанням з урахуванням того факту, що останнім часом засуджена постійно відмовляється від таких зустрічей, ігноруючи законні вимоги щодо необхідності проведення таких зустрічей безпосередньо у кімнаті для побачень», - сказано у повідомленні.

ДПтС нагадує, що вчора, «у порядку виключення, та зважаючи на те, що до засудженої прибула донька», керівництвом колонії було надано дозвіл на проведення зустрічі безпосередньо у медичній палаті.

Пенітенціарна служба вкотре наголошує, що таке рішення було прийнято лише з метою запобігання провокацій з цього приводу.

Сьогодні під час спілкування зі співробітницями колонії Тимошенко знову заявила, що не має бажання проводити зустрічі зі своїми адвокатами у кімнаті для побачень. У зв’язку з цим ДПтС інформує про такий факт.

Також Державна пенітенціарна служба звертається до захисників засудженої з вимогою не поширювати неправдивих заяв з цього приводу.

«Насамкінець вкотре інформуємо, що керівництво колонії не чинить жодних перешкод щодо організації побачень засудженої і її адвокатів та наголошує на готовності сприяти організації таких зустрічей згідно усіх вимог діючого законодавства та інструкцій ДПтС (відповідно до яких, побачення мають проходити у спеціально облаштованій кімнаті, яка, до речі, розташована на відстані кількох метрів від палати перебування засудженої)», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня, донька Тимошенко Євгенія заявила, що стан здоров’я її різко погіршився, вона практично не встає.

За її словами, різке погіршення стану здоров’я відбулося у п’ятницю, 14 червня. “Вона практично постійно лежить. У п’ятницю під час занять терапією їй стало гірше. Був дуже сильний простріл. Усе пішло в праву ногу, і зараз майже будь-який рух викликає дуже гострий біль, незважаючи навіть на сильне знеболювальне”, - сказала донька екс-прем’єра.

Євгенія Тимошенко також зауважила, що її матір може пересуватися лише з допомогою.

Того ж дня головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниця” Михайло Афанасьєв заявив, що стан здоров’я екс-прем’єра не є загрозливим.