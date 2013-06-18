Мярковського госпіталізовано, заявляє міністр фінансів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр фінансів Юрій Колобов.

Він зазначив, що деякі народні депутати знають Мярковського, і знають його як дуже порядну людину.

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“На даний момент його госпіталізовано, він проходить медичне обстеження”, - сказав Колобов.

Міністр додав, що Мярковський найближчим часом сам зможе прокоментувати стан свого здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Мярковський повинен був доповідати у ВР про виконання бюджету-2012. Він виступив із звітом, проте не став відповідати на запитання депутатів і пішов із сесійної зали.

Пізніше народний депутат Ігор Швайка (фракція “Свобода”) заявив журналістам, що Мярковський вийшов на трибуну Верховної Ради України в нетверезому стані. Він сказав: “Перший заступник міністра фінансів прийшов до парламенту в нетверезому стані. Він прийшов звітувати про виконання бюджету за 2012 рік - ну п'яне виконання про п'яне виконання бюджету”. Швайка вважає, що Мярковський підтвердив свій стан тим, що “просто втік”.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи ВР Володимир Макеєнко заявив, що Мярковський не був п'яний, а в нього проблеми із здоров'ям. В інтерв'ю журналістам він сказав, що Мярковському просто стало недобре, і “він зараз у лікаря, він міряє тиск, п'є там ліки”.