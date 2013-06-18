Тимошенко може пересуватися лише за допомогою медперсоналу - Власенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові після зустрічі з Тимошенко повідомив журналістам її захисник Сергій Власенко.

“Юлія Володимирівна не встає. Вона скаржиться на постійний біль у спині. Вона приймає знеболюючі препарати, вона не може самостійно пересуватися. Якщо раніше вона пересувалася за допомогою ходунків, то вона, на жаль, змушена пересуватися за допомогою медичного персоналу. Вона весь час лежить”, - сказав Власенко.

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За його даними, станом на сьогодні прийом медичних процедур екс-прем’єром ще не поновився.

Власенко також зазначив, що захист Тимошенко очікує приїзду німецьких лікарів. “Як тільки у них буде хвилинка в графіку, то вони, звичайно ж, одразу приїдуть”, - наголосив захисник.