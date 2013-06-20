Прем'єр Литви - про вибраний Україною шлях: Сьогодні він один, завтра – інший

"Найважливішим питанням зараз є звільнення Юлії Тимошенко. Наступним є питання, в якому напрямку рухається Україна: до Росії чи до ЄС. Наразі незрозуміло, який Україна обрала шлях. Сьогодні він один, завтра – інший", - сказав Буткявічюс в інтерв'ю європейському виданню EurActiv, повідомляється на сайті Тимошенко.

Крім того, прем'єр-міністр Литви підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію є метою ЄС, але "наразі воно під великим питанням".

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Як повідомлялося, Литва з 1 липня цього року починає своє головування у Європейському Союзі. Саміт «Східного партнерства», на якому може бути підписано Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, відбудеться у Вільнюсі (Литва) 28-29 листопада 2013 року.

Рада ЄС 10 грудня 2012 року визначила умови для продовження переговорів з владою України щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "Рада ЄС очікує, що органи влади України усунуть випадки політично мотивованого переслідування без затримок, а також здійснять подальші кроки з реформування судової системи для запобігання таких випадків у майбутньому", - зазначалося у документі.