Голова комітету ВР каже, що влада свідомо вбиває музей жертв голодоморів

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності В’ячеслав Кириленко заявив у коментарі журналістам, повідомили у прес-службі партії «За Україну!»

За словами Кириленка, відмова фракції Партії регіонів підтримати його депутатський запит до Президента України Віктора Януковича про неприпустимо низький рівень заробітних плат працівників Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» та про необхідність вжиття негайних заходів для виправлення ситуації свідчить про те, що критична ситуація в музеї склалася не випадково.

«Для теперішньої влади вшанування жертв Голодомору є не більше ніж формальність. Тому й депутатам від Партії регіонів перейматися справами Національного музею нецікаво. Відмова фракції Партії регіонів підтримати депутатський запит підтверджує, що «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» свідомо доводиться владою до занепаду», - сказав Кириленко.

У своєму запиті він назвав критичною ситуацію в Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».

На тему: ЗМІ: У Росії історикам роздали рекомендації, як спростовувати Голодомор

«Сьогодні музей є єдиним з музейних закладів, який Указом Президента України включений до Державного Протоколу та Церемоніалу України. Глави усіх іноземних держав та делегації, які перебувають на території України з офіційним візитом, вшановують на території Меморіалу пам’ять померлих з голоду українців та представників національних меншин. Відповідно музей представляє Україну на міжнародному рівні.

Такий високий статус закладу висуває й особливі кваліфікаційні вимоги до співробітників. Окрім високого кваліфікаційного рівня науковців-істориків, вимагається також знання декількох іноземних мов.

Однак сьогодні склалася критична ситуація у роботі музею. Головною причиною є низький рівень заробітної плати працівників. Середній розмір заробітної плати співробітників музею складає 2445 грн, що значно нижче, ніж середня заробітна плата по Україні, та вдвічі нижче, ніж в аналогічних закладах культури, які мають статус національних. Низька заробітна плата не дає можливості укомплектувати штат кваліфікованими працівниками. На сьогодні третина посад є вакантними, що фактично унеможливлює виконання покладених на музей завдань», - зазначалося у запиті Кириленка.

Він просив Президента доручити уряду ухвалити рішення про підвищення зарплат працівникам музею до рівня більшості закладів культури, що мають статус національних.