Яценюк зустрівся в США з українською діаспорою

Голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з представниками української діаспори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», він подякував діаспорянам за підтримку України, її руху до змін та свободи.

Яценюк підкреслив, що в Україні необхідно забезпечити такий рівень життя, якого мільйони українців шукають за межами нашої держави.

Для цього, підкреслив він, в Україні повинна прийти чесна й прозора влада, яка працює не заради свого збагачення, а на народ країни. А це, в свою чергу, можливо тоді, коли в Україні відбудуться чесні й прозорі вибори.

Яценюк обговорив із українською громадою питання звільнення Юлії Тимошенко.

Також українці Вашингтона цікавилися, чи буде система охорони здоров'я в Україні реформуватися на кшталт США. Яценюк зазначив, що одним із напрямків реформування системи охорони здоров’я має стати запровадження обов’язкового державного медичного страхування.

Він підкреслив, що дуже важливою для країни є підтримка українців, які живуть за кордоном. Проте, нагадав Яценюк, чинний Кабінет міністрів намагається ввести оподаткування грошових переказів українців з-за кордону: «Уряд, який своєю політикою змушує українців шукати роботи за межами власної країни, не має права оподатковувати кошти, які люди заробили важкою працею і надсилають своїм родинам».

Як нагадують у прес-службі, 23-26 червня Яценюк перебуває у Вашингтоні. У рамках візиту заплановані робочі зустрічі з офіційними особами Адміністрації президента, Федерального уряду, Сенату та Конгресу США.