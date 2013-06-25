Лавров: Російський кордон Сноуден не перетинав

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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"Я хочу відразу сказати, ми не маємо нікого відношення ні до Сноудена, ні до його відносин із Мін‘юстом США, ні до його переміщень по світу, - сказав Лавров. - Він самостійно обирав свій маршрут, про це ми дізналися зі ЗМІ. Російський кордон Сноуден не перетинав".

Лавров заявив, що Москва вважає абсолютно необгрунтованими й неприйнятними спроби засуджувати Росію в порушенні законів США у зв'язку зі справою Сноудена. "Ми вважаємо абсолютно необгрунтованими й неприйнятними спроби засуджувати російську сторону в порушенні законів США, а тим більше в змові", - зазначив міністр.

"Росія також не сприймає й погрози на її адресу", - додав Лавров.

Як вважає глава МЗС Росії, "якихось правових підстав для подібної поведінки американських посадовців не існує". "Відповідні оцінки доведено до американської сторони відповідними каналами", - сказав він.

Літак компанії "Аерофлот", на якому повинен був летіти на Кубу з Росії Сноуден, рано вранці приземлився в Гавані, але його самого на борту не виявилося. Як повідомив один із пілотів, "спеціального гостя на літаку не було, лише журналісти". Близько 30 кореспондентів купили квитки на рейс Москва-Гавана сподіваючись на розмову з екс-співробітником ЦРУ.

Джерела в службі безпеки аеропорту «Шереметьево» продовжують наполягати, що Сноуден як і раніше знаходиться в аеропорту. "За нашою інформацією, Сноуден усе ще знаходиться в транзитній зоні, формально він російський кордон не перетинав. Ймовірно, що він ще не вирішив, куди прямувати далі", - заявляють вони.

США також не мають у своєму розпорядженні інформації про те де знаходиться й куди планує вирушити колишній співробітник ЦРУ. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. За словами керівника американського дипломатичного відомства, він "буде вкрай засмучений, якщо виявиться, що Росія та Китай приховували дані про подальші плани Сноудена".