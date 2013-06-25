Львівська облрада: сенат Польщі перекреслює спроби примирення

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві щодо антиукраїнських дій сенату Республіки Польща, яку ухвали сьогодні на сесійному засіданні депутати Львівської облради. „За” дану заяву проголосувало 77 депутатів.

У заяві, зокрема, зазначено, що „Львівська облрада з глибокою тривогою і справедливим обуренням сприйняла інформацію про ухвалення сенатом Республіки Польща заяви з приводу 70-річчя Волинських подій”.

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„В останні роки було багато зроблено для того, щоб налагодити добросусідські стосунки між українським і польським народами. Зокрема, у місцевих радах Львівської області проводиться робота щодо поліпшення транскордонної співпраці, розвитку економічних та культурних зв'язків. Львівська міська рада одноголосно ухвалила рішення про передачу "Польського дому" в довгострокове користування для забезпечення національного та культурного розвитку польської меншини. У Львові відкрито пам'ятник інтелігенції, яка була знищена німецькими нацистами у 1941 році. Проте рішення сенату Республіки Польща не сприяє нашим добросусідським стосункам. Тепер фактично перекреслюються спроби примирення у складних питаннях історичного минулого обох народів, де українці ніколи не виступали агресорами чи окупантами”, - йдеться у заяві.

Обласні депутати наголошують на тому, що „не може бути партнерства у міжнаціональних відносинах, якщо заперечується право іншого народу мати власну національну гідність, власну незалежність та право на боротьбу з окупантами”.

„На жаль, більшість представників Сенату, ухвалюючи таку заяву, фактично осквернили пам'ять загиблих і поляків, і українців, маючи на меті здобуття сумнівного політичного капіталу”, - наголошують обласні депутати.

У заяві зазначено, що "поляки прагнуть примирення і дружби з українцями". Однак текст заяви містить явні ознаки ксенофобії та шовінізму стосовно українців.

На думку депутатів Львівщини, дії польських політиків формують негативний імідж України у світі, завдають шкоди євроінтеграційним прагненням українців.

„Рішення сенату, в якому польсько-український конфлікт окреслено як "етнічні чистки з ознаками геноциду", не відповідає історичній правді. Адже геноцид передбачає односторонні жертви та агресію. Тобто польські політики говорять лише про польські жертви і не хочуть зважати на тисячі вбитих українців. Вони відзначають антипольські акції УПА, але замовчують знищення українців вояками Армії Крайової. У постанові використано нічим необґрунтовану цифру – 100 тисяч польських жертв, що також є політичною спекуляцією на пам'яті людей, які загинули в конфлікті. Застосування терміна "геноцид" до цих подій є неприйнятним, тому що не відповідає юридичному визначенню, ухваленому ООН в 1948 році”, - йдеться у заяві.

Автори заяви, крім іншого, закликають належно вшановувати пам'ять українців, які загинули від різних окупаційних режимів, у тому числі польського. Зокрема, тих українців, які загинули внаслідок дій підрозділів Армії Крайової та Батальйонів Хлопських, відзначити річницю трагічних подій, пов'язаних з депортацією українців з їхніх етнічних земель у 1944 - 1947 роках, знищення українських сіл на теренах Холмщини, Надсяння та Лемківщини протягом 1944-1945 років. Пропонуємо ухвалення Закону "Про статус депортованих українців", проведення парламентських слухань з цієї проблеми у 2013 році.

Польську сторону закликаємо перейти від взаємних звинувачень до конструктивного діалогу, прийнявши формулу вибачаємо і просимо вибачення та акцентувати увагу на відзначення дат і подій, коли українці та поляки допомагали одні одним під час захисту своїх спільних інтересів. Залишімо минуле Богові і продовжимо діалог заради розвитку!”, - наголошують депутати Львівської обласної ради у своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Сенат Польщі 55 голосами ухвалив заяву з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії.

У заяві серед іншого відзначено "злочини та жорстокість, якими вони супроводжувалися надають цій акції характер етнічної чистки, котра має ознаки геноциду". Проти проголосували 20 сенаторів, а ще 10 утрималися із усіх 100 членів вищої палати польського парламенту.

Минулого тижня проти використання терміну "геноцид" виступив екс-президент України Леонід Кравчук, котрий очолює громадський комітет "Примирення між народами" та провів у Варшаві низку зустрічей з польськими політиками, на яких обговорював справи відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії.

*** Волинська трагедія (пол. Rzeź wołyńska, «Волинська різанина») - обопільні етнічні чистки українського і польського населення здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту та радянських партизанів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. У традиційній польській історіографії тенденційно сприймається як етнічна чистка винятково польського населення; в українській - як «дія у відповідь» на звірства поляків щодо українських цивільних.