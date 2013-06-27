Президенти Німеччини і Чехії розкритикували Україну через питання Тимошенко
08:32, 27 червня 2013Політика
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Президенти Німеччини Йоахім Ґаук і Чехії Мілош Земан у середу під час зустрічі в Берліні говорили про Україну.
В Європі занепокоєні ситуацією навколо Тимошенко
Зокрема про колишнього прем’єра України Юлію Тимошенко. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на DPA.
Обидва європейські лідери критично висловились щодо ув’язнення Тимошенко, критикували українську владу за ставлення до факту її перебування за ґратами.
Чеські ЗМІ у зв’язку з цим нагадують, що Чехія вже надала політичний притулок чоловікові екс-прем'єра України Олександру Тимошенку і колишньому міністру економіки в її уряді Богданові Данилишину.
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Президент Чехії Мілош Земан перебуває в Берліні з офіційним візитом. Крім свого колеги Ґаука, Земан зустрівся також із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.
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