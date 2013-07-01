Рибак вважає, що рішення про перевибори можуть прийняти цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради Володимир Рибак.

Він повідомив, що сьогодні в нього відбудеться зустріч з головами фракцій, на якій буде обговорюватися дане питання.

Рибак підкреслив, що всі лідери фракцій погоджуються з тим, що вибори необхідно проводити, але поки що не можуть узгодити дату їхнього проведення.

За його словами, якщо буде узгоджена дата, то питання про призначення виборів буде розглянуто на поточному пленарному тижні.

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Говорячи про роботу парламенту цього тижня, Рибак зауважив, що, швидше за все, кожного дня пленарні засідання триватимуть до розгляду всіх питань порядку денного.

Він нагадав, що пропонується додатково зробити ще один тиждень пленарним, а також пропонується у середу не проводити парламентські слухання, а провести вечірнє засідання.

Рибак повідомив, що завтра на ранковому засіданні ВР поставить на голосування ці пропозиції. На його думку, швидше за все, народні депутати, проголосують за продовження пленарних засідань до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

На запитання журналістів, чи розглядатиметься цього тижня питання газотранспортної системи України, Рибак відповів, що даного питання немає в порядку денному на поточний тиждень.