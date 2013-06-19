Опозиція виступає за перевибори 27 жовтня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, голова фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк поінформував главу держави про позицію фракції щодо дати проведення повторних виборів у п’яти виборчих округах. «Завтра стоїть у порядку денному питання про призначення виборів на п’яти округах. Якщо це питання буде стояти таким чином, це означає, що вибори будуть 25 серпня, а 25 серпня ми навіть не встигнемо запросити іноземних спостерігачів. Ми як опозиція звертаємося, щоб вибори були 27 жовтня», - зазначив Яценюк.

Голова фракції ВО «Батьківщина» також звернувся до Президента України з проханням дати доручення парламентській більшості щодо створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з реформування виборчого законодавства та діяльності і порядку утворення Центральної виборчої комісії.

«Цей підхід буде сприйнятий нашими європейськими партнерами і він буде сприйнятий в Україні, що влада і опозиція єдині в тому, що вибори треба проводити чесно і прозоро», - сказав Яценюк.

За його словами, до предмету відання цієї комісії має увійти питання виборів у місті Києві.

Яценюк передав Януковичу листа за підписом трьох керівників опозиційних фракцій та аналітичні документи, підготовлені фахівцями опозиційних політичних сил.

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У свою чергу голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов висловив занепокоєння неефективною роботою Верховної Ради. Зокрема, він заявив, що керівники опозиційних фракцій не бажають призначати повторні вибори у п’яти округах. «Опозиція вже півроку робить усе можливе, щоб вибори в цих округах не проводились. Вони їх пересувають під різними причинами, зокрема, що вибори влітку проводити не можна, бо не буде студентів, а якщо студентів не буде, то за «наших» не проголосують, тому давайте проводити восени ці вибори», - підкреслив Єфремов.