Розгляд справи Тітушка перенесли на 10 липня

Шевченківський районний суд Києва на 10 липня переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка у побитті журналістки Ольги Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя під час акції опозиції 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосила головуючий суддя Лариса Радуцька.

Вона ухвалила це рішення за клопотанням прокурора Шевченківської прокуратури столиці Віктора Любимова у зв’язку з тим, що одна зі свідків у справі — журналістка Валерія Івашкіна - не з’явилася на сьогоднішнє засідання.

Під час судового засідання після перерви суд заслухав покази ще двох свідків.

Після закінчення судового засідання Любимов повідомив журналістам, що прокуратура передала до суду матеріали іншої справи щодо інциденту 18 травня і не виключив можливості її об’єднання із справою Тітушка.

“Було виділено окреме кримінальне провадження, на даний час досудове розслідування по групі осіб вже закінчено та обвинувальний акт з реєстром матеріалів передано до Шевченківського районного суду по суті”, - зазначив Любимов.

Засідання суду 10 липня розпочнеться о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисно легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності). Почато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, скоєне групою осіб) і ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

За підозрою у нападі затримали Тітушка. 22 травня суд звільнив його під заставу і підписку про невиїзд.

12 червня у прокуратурі Шевченківського району Києва повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно Тітушка, котрий підозрюється у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва.

Досудове розслідування стосовно інших трьох осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня, триває, додали в прокуратурі.