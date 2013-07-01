Суд у справі Тітушка пішов на перерву

У засіданні Шевченківського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка у побитті журналістки Ольги Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя під час акції опозиції 18 травня оголошено перерву до 13.30.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час суд заслухав покази потерпілої сторони та одного зі свідків потерпілої сторони.

Зокрема, у своєму громадянському позові Сніцарчук та Содель вимагають від Тітушка по 22 тис. 940 грн морального відшкодування у зв'язку із інцидентом 18 травня. Крім того, Сніцарчук вимагає 707 грн, а Содель 1613 грн компенсації матеріальної шкоди.

На початку судового розгляду Тітушко заявив, що не визнає своєї провини.

Під час надання свідчень Сніцарчук пояснила, що моральна шкода полягає в тому, що вона не може з 18 травня на належному рівні виконувати професійні обов'язки.

Водночас захисник Тітушко у некоректній формі ставив запитання Сніцарчук і Соделю.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисно легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності). Почато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, скоєне групою осіб) і ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

За підозрою у нападі затримали Тітушка. 22 травня суд звільнив його під заставу і підписку про невиїзд.

12 червня у прокуратурі Шевченківського району Києва повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно Тітушка, котрий підозрюється у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва.

Досудове розслідування стосовно інших трьох осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня, триває, додали в прокуратурі.