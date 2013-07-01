Президент Грузії Михайло Саакашвілі призначив президентські вибори на 27 жовтня, заявила прес-спікер глави держави Манана Манджгаладзе.

"Президент Грузії, згідно з Конституцією, ухвалив рішення про призначення дати чергових президентських виборів у Грузії. Президент Грузії 1 липня підписав розпорядження, і цей правовий акт вже видано. Відповідно, чергові вибори Президента відбудуться 27 жовтня 2013 року, це остання неділя жовтня", - сказала Манджгаладзе, повідомляє РІА «Новости».

На даний момент відомі три кандидати у Президенти: віце-прем'єр Грузії, міністр освіти і науки Георгій Маргвелашвілі від коаліції "Грузинська мрія", лідер "Лейбористської партії" Шалва Нателашвілі, а також екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, яку висунула громадська організація "Народне зібрання".

Кандидата від пропрезидентської партії "Єдиний національний рух" буде виявлено за підсумками праймериз до кінця липня, нагадує агентство "Новини-Грузія".

Відповідно до ухвалених змін до Конституції Грузії, після інавгурації Президента, якого оберуть в 2013 році, влада в країні фактично перейде до парламенту і уряду. Нова модель Конституції, прийнята парламентом в 2010 році, передбачає скорочення повноважень Президента і перерозподіл їх між парламентом і урядом.