Прес-конференція в Сімферополі «1025-річчя Хрещення Русі: початок української частини міжнародного Хресного ходу»

4 липня в 15.55, в аеропорту міста Сімферополь, відбудеться зустріч міжнародного Хресної Ходи на честь 1025-річчя Хрещення Русі з мощами святого рівноапостольного князя Володимира.

Збір журналістів о 15.30 біля урядового комплексу аеропорту «Сімферополь».

Після зустрічі святині відбудеться прес-конференція на тему: «1025-річчя Хрещення Русі: початок української частини міжнародного Хресної ходи та святкові заходи в Україні, Білорусі, Росії».

У прес-конференції візьмуть участь:

член міжнародного оргкомітету святкування 1025-річчя Хрещення Русі, рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» (http://dkr.kiev.ua) Олег Карамазов;

член Правління міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі»,

керівник «Музею Шереметьєвих» Олексій Шереметьєв;

священнослужителі, які супроводжували святиню в Хресній ході, територіями Росії, Білорусі та духовенство Сімферопольської і Кримської єпархій.

Учасники прес-конференції розкажуть про всі заходи, які відбудуться в рамках святкування ювілею Хрещення Русі, про новий, міжнародний формат святкування, про грандіозний святковий концерт на Хрещатику, який відбудеться 27 липня у Києві та дадуть відповіді на запитання журналістів.

Акредитація для ЗМІ: oioafar@gmail.com, моб. +38 (050) 696 11 69. Контактна особа - протоієрей Йосип Фарховец.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».