Прес-конференція в Сімферополі «1025-річчя Хрещення Русі: початок української частини міжнародного Хресного ходу»
4 липня в 15.55, в аеропорту міста Сімферополь, відбудеться зустріч міжнародного Хресної Ходи на честь 1025-річчя Хрещення Русі з мощами святого рівноапостольного князя Володимира.
Збір журналістів о 15.30 біля урядового комплексу аеропорту «Сімферополь».
Після зустрічі святині відбудеться прес-конференція на тему: «1025-річчя Хрещення Русі: початок української частини міжнародного Хресної ходи та святкові заходи в Україні, Білорусі, Росії».
У прес-конференції візьмуть участь:
член міжнародного оргкомітету святкування 1025-річчя Хрещення Русі, рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» (http://dkr.kiev.ua) Олег Карамазов;
член Правління міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі»,
керівник «Музею Шереметьєвих» Олексій Шереметьєв;
священнослужителі, які супроводжували святиню в Хресній ході, територіями Росії, Білорусі та духовенство Сімферопольської і Кримської єпархій.
Учасники прес-конференції розкажуть про всі заходи, які відбудуться в рамках святкування ювілею Хрещення Русі, про новий, міжнародний формат святкування, про грандіозний святковий концерт на Хрещатику, який відбудеться 27 липня у Києві та дадуть відповіді на запитання журналістів.
Акредитація для ЗМІ: oioafar@gmail.com, моб. +38 (050) 696 11 69. Контактна особа - протоієрей Йосип Фарховец.
*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).
Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».