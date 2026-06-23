Росія виробляє у вісім разів більше ракет, аніж ЄС, - Кубілюс

Він назвав, з чим пов’язаний успіх українського оборонного сектору.

Минулого року Росія виробила у близько вісім разів більше ракет, аніж країни Європейського Союзу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Андрюса Кубілюса, європейського комісара з питань оборони та космосу.

Так, під час Європейського саміту з оборони та безпеки у Брюсселі він назвав кількісні показники виробництва ракет.

"Минулого року Росія виробила 2 000 ракет - балістичних і крилатих. Ми в Європі виробили лише 250 крилатих ракет і жодної балістичної. Українці минулого року почали виробляти ракети Flamingo. Цього року вони вироблять 700 таких ракет", - зазначив політик.

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Кубілюс назвав цю різницю серйозною проблемою для європейської безпеки і підкреслив необхідність прискорити ухвалення рішень у сфері оборонного виробництва.

Успіх України та європейська оборонна промисловість

Єврокомісар також зауважив, що успіх українського оборонного сектору пов’язаний з підходом до створення озброєнь за принципом "достатньо хороше" - систем, які можна швидко та масово виробляти для потреб фронту.

"Наша промисловість хоче почати виробляти озброєння за таким самим принципом - "достатньо хороше" - і у великих масштабах. Але виробники кажуть: подивіться на регулювання. Чинні правила вимагають і надалі виробляти надто складні й дорогі системи", - пояснив він.

Так, Кубілюс закликав Євросоюз переглянути частину регуляторних вимог, аби європейська оборонна промисловість могла швидше збільшувати виробництво озброєнь, необхідних як для власної безпеки, так і для підтримки України.

Елітні європейські ракети

Як повідомлялося, раніше Кубілюс зазначав, що Європа має наростити виробництво зброї та відмовитися від складних та дорогих "елітних" ракет. Він також закликав країни відкрити свої запаси озброєння для постачання Україні.

За його словами, Україна могла б закуповувати зброю в ЄС з наявних запасів, використовуючи кошти в розмірі 60 мільярдів євро з кредиту на суму 90 млрд євро.

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