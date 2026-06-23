Робота на літо в Одесі та Карпатах: кого шукають і які зарплати пропонують

Напередодні літнього сезону найвищі зарплати в Одесі роботодавці пропонують водіям.

Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає потреба у працівниках сфери обслуговування, торгівлі та логістики. Найбільше заробляють водії, кухарі та різноробочі. Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від "OLX Робота".

В Одесі ринок праці напередодні літнього сезону завжди досить активний. Серед найбільш затребуваних професій (за кількістю пропозицій від роботодавців):

продавець – медіанна зарплата 26 тис. грн;

водій – 42,5 тис. грн;

кухар – 30 тис. грн;

вантажник – 29 тис. грн;

різноробочий – 27,5 тис. грн;

прибиральниця – 16 тис. грн;

бариста – 22,5 тис. грн;

офіціант – 25 тис. грн.

Зазначається, що на ці та інші посади медіанні заробітні плати помітно зросли, порівняно з травнем минулого року. Зокрема у травні 2026 року вона була вищою на 29% для вантажників, на 18% для прибиральниць, на 20% для кухарів, на 16% для продавців та на 13% для водіїв.

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Попит на роботу в Одесі напередодні літа також високий і подекуди сягає понад 5 відгуків на 1 оголошення. Наприклад, найвищою у травні 2026 року була конкуренція на вакансії адміністратора – на 1 оголошення з пропозицією роботи припадало майже 11 відгуків.

На другому місці – вакансія різноробочого, де спостерігали 8 відгуків на 1 оголошення. На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення, а на посади прибиральниці та охоронця – 6 відгуків на 1 оголошення. Також затребувані серед шукачів посади водія (5 відгуків на 1 оголошення) та кухаря (3 відгуки на 1 оголошення).

Що з роботою в Карпатах

Ринок праці у травні цього року в Карпатах має дещо схожі тенденції з Одесою. Перелік вакансій, на які частіше шукають кандидатів:

продавець – медіанна зарплата 18,5 тис. грн;

кухар – 25 тис. грн;

водій – 32,5 тис. грн;

адміністратор – 22 тис. грн;

покоївка – 22,5 тис. грн;

прибиральниця – 14,9 тис. грн;

різноробочий – 30 тис. грн;

вантажник – 21,3 тис. грн.

Рівень пропозиції у Карпатах вищий, ніж у травні минулого року – майже на 13%. Щодо зміни медіанних зарплат – тенденція інша. На деякі посади вона помітно зросла за рік: водії +30%, покоївки +15%, продавець +23%, торговий представник +25%. Натомість зменшення медіанної заробітної плати за рік відбулось для вантажників -25% та прибиральниць -28%.

Якщо аналізувати попит серед пошукачів роботи, то високою у травні 2026 року була конкуренція на вакансії охоронця – в середньому 12 відгуків на 1 оголошення. Також активно відгукувались на пропозиції роботи покоївкою (7 відгуків на 1 оголошення), будівельником (6 відгуків на 1 оголошення), водієм, офіціантом, (5 відгуків на 1 оголошення).

"Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах бачимо запит на працівників у сфері обслуговування та послуг. Щодо медіанних зарплат, тенденції позитивні: переважно фіксуємо зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на роботу – високий: кандидати активно відгукуються на оголошення від роботодавців", - резюмували аналітики.

Робота в Україні - головні новини

19 червня стало відомо, що у прифронтових областях найбільший попит фіксують на продавців, водіїв і різноробочих. Водночас на багато вакансій українці стали відгукуватися рідше, що свідчить про поглиблення дефіциту кадрів.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Найбільше вакансій з сезонної роботи у травні 2026 року спостерігається для різноробочих з медіанною зарплатою 18,7 тисячі гривень.

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