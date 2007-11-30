Рада міністрів ЄС ратифікувала угоду про спрощення візового режиму з Україною

Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС офіційно ратифікувала угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Україною.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі прес-секретар Постійного представництва Португалії при ЄС Мануель КАРВАЛЬО (Manuel CARVALHO), відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

У рішеннях зазначається, що Єврокомісія та країни-члени ЄС братимуть участь у Спільному комітеті експертів з візових питань та Спільному комітеті з питань реадмісії. В рішеннях також зазначається, що позиція Єврокомісія щодо схвалення правил процедури діяльності цих комітетів визначатиметься після консультацій зі спеціальним комітетом, вказаним Радою ЄС.

Дата набуття чинності угод про реадмісію та спрощення візового режиму будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня цього року.

Угода про полегшення візового режиму передбачає, зокрема, полегшення на взаємній основі видачі віз для осіб, що мають намір на перебування в країні терміном до 90 діб, на 180 діб.

Вона передбачає фіксовану ціну візового збору в 35 євро. Крім того, угода передбачає надання безкоштовних віз певним категоріям громадян. Зокрема, йдеться про близьких родичів, членів офіційних делегацій, членів уряду, парламенту, ряду органів місцевої влади, Конституційного і Верховного судів, учнів, студентів, аспірантів, а також вчителів, що їх супроводжують, інвалідів разом із особами, які їх супроводжують, осіб, що подорожують з гуманітарною ціллю, у тому числі тих, що виїжджають на лікування та супроводжуючих їх осіб.

Крім того, безкоштовні візи отримуватимуть ті, хто відвідують хворих родичів, учасники міжнародних спортивних змагань та особи, що їх супроводжують, учасники наукових, культурних і мистецьких програм, учасники програм обміну між містами-побратимами, журналісти, пенсіонери, водії, що виконують міжнародні перевезення, члени екіпажів, у тому числі екіпажів поїздів.

В угоді передбачається можливість видачі багаторазових і довготермінових – до 5 років - віз.

За новою угодою консул, у разі відмови в оформленні візи, повинен пояснити громадянину причини цього.

Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Великобританію.

Угода про реадмісію встановлює чіткі критерії коли та як повертати осіб, які незаконно проживають на території країн-членів ЄС та України. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набирають чинності через 2 роки перехідного періоду. Спеціальна прискорена процедура повернення осіб передбачена для громадян, затриманих в прикордонних областях. Угода не діятиме на території Данії.

Обома угодами передбачено створення спеціальних комітетів, які стежитимуть за імплементацією їхніх положень країнами-учасницями.