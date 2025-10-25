Також там розповіли про готовність енергооб'єктів до зими в умовах постійних ударів росіян.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. "В найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - сказала вона, передає РБК-Україна.

Крім того, під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе Гринчук заявила, що українська енергосистема зараз набагато краще підготовлена до зими, ніж на початку повномасштабного вторгнення, передають Новини Live.

Відео дня

"Після 10 жовтня 2022 року, коли РФ масово почала бити саме по енергетичних об’єктах, це були, мабуть, найважчі місяці... довготривалі, іноді цілодобові відключення світла. Але сьогодні вдалося відновити значну частину генерації, системи передачі й розподілу електроенергії", - повідомила вона.

Гринчук зазначила, що фізичний захист і системи протиповітряної оборони працюють ефективно, а енергетики цілодобово відновлюють пошкоджені об’єкти.

"Якби не захисні споруди, які ми звели, наслідки теперішніх атак були б набагато тяжчими. Проте коли на один об’єкт летить понад 100 або навіть 200 дронів, уникнути пошкоджень неможливо", - констатувала міністерка.

Опалювальний сезон в Україні

Як повідомляв УНІАН, уряд виділив 8,4 млрд грн на додатковий імпорт газу для населення у рамках підготовки до опалювального сезону. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що таке рішення – частина підготовки до зими в умовах російських обстрілів.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що у разі виникнення ускладнень Україна має бути готова знайти на газ $2 млрд. Він підкреслив, що уряд знає, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ. Зеленський зазначав, що є відповідні домовленості зі Словаччиною та енергетичними компаніями США.

Вас також можуть зацікавити новини: