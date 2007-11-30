Політолог: Яценюк не викликає негативних емоцій у Партії регіонів

Кандидатура міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради України не викликає “негативних емоцій” у членів Партії регіонів, і тому його обрання дозволить уникнути політичної та законодавчої недієздатності парламенту.

Таку думку висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Створення коаліції демократичних сил: інтрига, складнощі, наслідки”.

За його словами, обрання А.ЯЦЕНЮКА не призведе до створення у парламенті “фронтальної конфліктної структури: коаліція-опозиція, більшість-меншість, котра б призвела до конфліктності Верховної Ради України, політичної та законодавчої недієздатності парламенту”.

Політолог вважає, що призначення А.ЯЦЕНЮКА на посаду спікера “не виштовхає Партію регіонів у радикальну опозицію”, яка б не дала працювати як більшості, так і парламенту в цілому.

В.КАРАСЬОВ підкреслив, що Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна – Народна самооборона” створили не просто коаліцію, а “коаліцію пропрезидентських сил, парламентської пропрезидентської більшості”.

На його думку, кандидатура А.ЯЦЕНЮКА, на відміну від кандидатури лідера партії “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, дає можливість Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ “поле для маневру” тобто, “не стягуватись на якийсь полюс - або правоцентриський, або лівоцентриський, і не приставати до того чи іншого магніту, якими є БЮТ та Партія регіонів”.

За його словами, якби парламентом керував В.КИРИЛЕНКО, фракція НУ-НС змістилася б у “правий центр, до більш радикальної лінії” і “стала б однією з філій БЮТ”. “При ЯЦЕНЮКУ таких загроз ні для Президента України, ні для НУ-НС сьогодні немає”, - додав В.КАРАСЬОВ. За його словами, саме в цьому полягало завдання тих депутатів, які відмовлялися підписувати коаліційну угоду, а не бажання створити “широку” коаліцію.

В.КАРАСЬОВ переконаний, що А.ЯЦЕНЮК - “компромісна молода, незаангажована тими чи іншими політичними силами та політичними кланами фігура, представницька і комунікабельна”. За його словами, ця кандидатура дає можливість НУ-НС бути рівноправним партнером БЮТ, а в майбутньому - знайти ефективне місце в політичній системі.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає несправедливими звинувачення деяких політиків на адресу керівництва Секретаріату Президента у перешкоджанні створення демократичної коаліції. За його словами, Секретаріат Президента “намагається - і на сьогоднішній день йому це вдається - повернути ті повноваження, характерні для глави держави, які були забрані незрозумілими змінами до Конституції”.

Він вважає недоречними заклики до відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України. “Я б хотів їм (політикам, які висловлюються за відставку В.БАЛОГИ, - УНІАН) просто нагади, щоб вони вернулися на рік назад: де тоді була партія “Наша Україна”, де тоді був Секретаріат Президента України і де тоді був глава держави, і яка в них тоді була політична перспектива”.

В.БАЛА вважає досить важливим, щоб БЮТ та НУ-НС вже наступного тижня оголосили, що вони робитимуть у 2008 році, а не реагували на різні випади опонентів та репліки щодо того, як довго триматиметься коаліція.