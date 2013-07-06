Азаров: міліція від часів СРСР не змінилася

Про це Азаров заявив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Звичайно, я обурений тим, що сталося. Необхідно, щоб усі правоохоронні органи повністю виконали вимоги Президента щодо розслідування цього інциденту.

Зі свого боку, хочу також сказати, що ця трагедія, зрозуміло, не результат якогось випадкового збігу обставин, вона в черговий раз говорить нам про те, що необхідна корінна реформа системи правоохоронних органів”, - заявив Азаров.

Він зазначив, що міліційна система почала “давати збої” давно.

“Понад 30 років тому не десь, а в столиці СРСР Москві міліцією на одній із станцій метро був по-звірячому убитий полковник КДБ. Вже тоді цей епізод показав, що система потребує найсерйознішого реформування. Проте, упродовж подальших 30 років ця система лише косметично змінювалася, а цей випадок, як і багато інших, говорить про те, що вона потребує дуже серйозної реформи. Я упевнений, що реформа буде проведена. В основі її лежатиме, звичайно, посилення як професійного, так і громадського нагляду над діяльністю правоохоронних органів”, - заявив прем'єр.

Він також висловив співчуття постраждалій та її родині. Азаров пообіцяв, що жінці буде надана вся необхідна допомога, зокрема медична.

“Хід її лікування перебуває під контролем Міністерства охорони здоров'я України”, - підкреслив прем'єр.