У Запорізькій області комуністка зруйнувала агітнамет Свободи

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області.

Відповідно до повідомлення, зранку 6 липня намет розламала 46-річна жінка та п’ятеро спільників, особи яких встановлюються. В цей час на місці події перебували семеро «свободівців».

На тему: Тягнибок назвав негідниками 148 депутатів

Під час інциденту бійки не було. За передніми даними, причина сварки – різниця у політичних поглядах.

Відомості про подію внесені до Єдиного обліку. Проводиться перевірка.