У Запорізькій області комуністка зруйнувала агітнамет Свободи
14:59, 06 липня 2013Політика
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У місті Пологи Запорізької області прихильниця комуністичної партії разом з невідомими особами розламали агітаційний намет ВО "Свобода".
Свобода
КПУ
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області.
Відповідно до повідомлення, зранку 6 липня намет розламала 46-річна жінка та п’ятеро спільників, особи яких встановлюються. В цей час на місці події перебували семеро «свободівців».
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Під час інциденту бійки не було. За передніми даними, причина сварки – різниця у політичних поглядах.
Відомості про подію внесені до Єдиного обліку. Проводиться перевірка.
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