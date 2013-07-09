Яценюк сказав, хто готовий очолити ініціативу Тимошенко

Ініціативу екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з проведення Національного круглого столу щодо євроінтеграції готовий очолити почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам під час круглого столу “Європейська інтеграція України: внутрішні чинники та зовнішні впливи”, скликаного Центром Разумкова на підтримку ініціативи Тимошенко щодо скликання Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього», сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Яценюк відзначив, що Брюховецький, як «один із лідерів громадської думки України», готовий очолити процес формування та проведення наступних круглих столів.

«Я з великим задоволенням візьму участь в круглому столі, який буде проводити пан Брюховецький», - сказав Яценюк.

За його словами, мета таких круглих столів - в першу чергу «роз'яснити, що таке Європейський Союз, які вимоги стоять до України, які виклики перед Україною» і які результати ми досягнемо в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко наприкінці червня у статті під назвою «67 робочих днів?», розміщеній на сайті «Української правди», запропонувала створити Національний круглий стіл для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Вона пропонує назвати цю структуру «Національний круглий стіл «Порозуміння заради європейського майбутнього».

Повноправними учасниками круглого столу мають стати: особисто Президент України, визначені ним посадові особи його адміністрації та уряду, голова Верховної Ради та лідери фракцій, керівники профільних комітетів ВР, які беруть участь в євроінтеграційних процесах, представники Венеціанської комісії, представники делегації Євросоюзу, лідери політичних груп Європарламенту і посли ЄС в Україні.

На переконання Тимошенко, доцільно запросити до роботи екс-міністрів закордонних справ усіх українських урядів.