Ремонти ГПУ за 3 останні роки коштували держбюджету майже 370 мільйонів

Про такі витрати з державного бюджету на ремонт ГПУ йдеться у відповіді відомства на запит "Української правди".

Як повідомляється, ремонт з прибудовою приміщення Генпрокуратури на вулиці Різницький обійшовся у 270,6 млн гривень: 98,9 млн на проект і початок робіт (2011 рік), 136,8 млн та 29,8 млн - проведення робіт (2012 рік) та 4,9 млн на завершення ремонту (2013 рік).

Також у грудні 2012 року Кабмін віддав ГПУ нові приміщення на вулиці Московській, ремонт яких обійдеться платникам податків у 88,9 млн гривень.

На поточні ремонти приміщень ГПУ 2013 року передбачено виділення ще 10 мільйонів.

В ГПУ таку дорожнечу ремонтів пояснюють тим, що раніше питання додаткових площ вирішувалось за рахунок оренди приміщень, а тепер прокурори сидітиму у своїх власних кабінетах.

"Крім того, багато років не проводилася модернізація та заміна застарілих комунікацій водопостачання, електроживлення, трансформаторної підстанції тощо в районі вулиць Різницької і Гусовського, що є загрозою руйнування адмінбудівель Генпрокуратури та прилеглих житлових будинків", - зазначено у відповіді ГПУ.