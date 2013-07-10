Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ: Митний союз готує санкції щодо українського експорту

Росія готова застосувати до України економічні санкції з метою захисту своєї автомобільної промисловості. Підвищені мита, які має намір ввести Митний союз, торкнуться українського шоколаду, цукру, флоат-скла, а також кам'яного вугілля. Москва вже попередила про свої наміри Світову організацію торгівлі, пояснивши ці дії прагненням компенсувати збиток у розмірі $ 36,1 млн від введення Україною спеціального мита на імпорт автомобілів.

В Артемівську троє міліціонерів вимагали у жінки 16 тисяч

Троє співробітників сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків (СБНОН) незаконно проникли в квартиру і провели незаконний обшук, після чого почали вимагати у господині гроші у розмірі 16 тис. грн за непритягнення її доньки до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Парубій: таксист підтверджує участь двох врадіївських міліціонерів у згвалтуванні

Депутат Верховної Ради України від ВО «Батьківщина» Андрій Парубій заявив 10 липня журналістам у Миколаєві, що затриманий у справі про згвалтування і побиття у Врадіївці 29-річної Ірини Крашкової таксист Сергій Рябіненко надає свідчення, що в здійсненні злочину брали участь обидва міліціонери.

У відкритий доступ виклали 400 документів про польсько-український конфлікт

В Електронний архів українського визвольного руху avr.org.ua виклали у відкритий доступ колекцію документів про польсько-український конфлікт часів Другої світової війни та після неї. Вона складається з матеріалів ОУН та УПА 1942-1947 років.

Київ претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів

Київська арена, НСК "Олімпійський", претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2017 році. Про це заявив генеральний директор концерну "Укрспортарени" Сергій Симак. "Ми відповідаємо усім вимогам, які виставляють саме для проведення фіналу Ліги чемпіонів. Заявка подаватиметься нами 4 березня 2014-го року у федерацію футболу України. Саме вона і є представником УЄФА на території нашої держави. І вже ФФУ подаватиме від себе заявку в УЄФА", - сказав чиновник.

Суд переніс розгляд справи Тітушка і трьох його спільників

Суд переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка, Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті журналістів під час масових акцій 18 травня в Києві.

У «Батьківщині» заявляють, що зібрали майже тисячу скарг на міліціонерів Миколаївщини

Представники Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" на 10 липня зібрали 967 заяв від населення в Миколаївській області про злочини або бездіяльність з боку міліціонерів.

Westinghouse може знову почати постачання палива в Україну

Паливо американської компанії Westinghouse з 2014 року може бути знову завантажено на Південно-Українську АЕС, якщо держінспекція ядерного регулювання України схвалить використання вдосконалених паливних збірок.