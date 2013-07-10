У відкритий доступ виклали 400 документів про польсько-український конфлікт

В Електронний архів українського визвольного руху avr.org.ua виклали у відкритий доступ колекцію документів про польсько-український конфлікт часів Другої світової війни та після неї. Вона складається з матеріалів ОУН та УПА 1942-1947 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Як зазначають українські дослідники, польський електронний проект, присвячений темі протистояння, зокрема на Волині, документів досі не публікує.

Документи колекції відтворюють атмосферу поступового наростання польсько-українського конфлікту протягом 1941-1942 та його розгоряння у 1943-1944 роках. Тут можна віднайти інформацію про суспільні настрої, окупаційну адміністрацію, діяльність українського, польського та радянського підпілля. Надзвичайно точно описано суспільно-політичне тло, на якому розростався конфлікт і починалася війна.

Безпосередньо про перебіг військових дій розповідають як звіти відділів УПА з Холмщини, Волині, Галичини, так і територіальних ланок ОУН. Ці дані доповнюють інструкції та накази, що регламентували ті чи інші дії визвольного руху, звернення, відозви, які подавали офіційні роз’яснення для населення.

«Корисним для дослідників джерелом є відтворені підпільниками списки жертв та записи свідчень уцілілих очевидців. Надзвичайно цікавим є також комплекс протоколів показів жертв і свідків так званої "Грубешівської революції" весни 1944 року, який по гарячих слідах відтворює деталі нападів польських формувань на українські села Холмщини. Звіти також подають інформацію про антипольські акції, проведені як українськими повстанцями, так і цивільними селянами», — зазначив дослідник цієї теми старший науковий співробітник Києво-Могилянської академії к.і.н. Володимир В’ятрович.

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Керівник проекту «Електронний архів українського визвольного руху» Андрій Когут вважає, що поява таких документів у мережі є важливим кроком до розуміння трагічних подій польсько-українського конфлікту. «Зараз ми бачимо дуже багато дискусій довкола цієї проблеми, часто надто далеких від історії. Впевнені, що публікація первісних джерел сприятиме наповненню професійного діалогу важливим фактажем. На жаль, з польського боку поки бракує таких проектів. До прикладу, цього року запущено інтернет-портал zbrodniawolynska.pl, на якому можна знайти свідчення, записані в останні роки, статті науковців. Натомість там немає документів із того часу, особливо матеріалів польського підпілля».

На думку В’ятровича, дані документи однієї з воюючих сторін надзвичайно важливі для розуміння суті всього конфлікту. «Якщо зіставляти оприлюднені в Електронному архіві документи з матеріалами польського підпілля, то отримаємо унікальну можливість побачити польсько-українську війну з "окопів" кожної воюючої сторони і, таким чином, наблизитися до розуміння цих подій, мотивів їх учасників».

Загалом у новій колекції Електронного архіву представлено 380 документів зі Збірки документів Миколи Лебедя архіву Центру досліджень визвольного руху, а також електронні копії документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.