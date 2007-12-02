Тимошенко: якщо наші партнери по коаліції завалять мою кандидатуру...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО проти пакетного голосування при обранні голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Я категорично проти і вся команда наша проти, шоб відбувалося пакетне голосування спікера з прем’єром, чи будь-які інші кадрові питання. І ми не будемо цього пропонувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо БЮТ та блок «Наша Україна – Народна самооборона» є єдиною демократичною коаліцією, то потрібно будувати відносини між цими політичними силами на довірі, а не на взаємних пакетних голосуваннях. «Ми будемо, як і раніше, чесно виконувати свої зобов’язання», - запевнила лідер БЮТ.

Те саме, за її словами, БЮТ очікує і від НУ-НС. «А якщо наші партнери по коаліції завалять мою кандидатуру на посаду прем’єр-мініістра, ну що ж, значить, таке партнерство. Тоді наша політична сила зрозуміє, що нас просто в демократичній коаліції не хочуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила сумнів, що НУ-НС не виконає свої зобов’язання.