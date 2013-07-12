Власенко каже, що справа Щербаня «пуста, як горіх»

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає, що Генеральна прокуратура через відсутність доказів призупинила провадження у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

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Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"Для Генеральної прокуратури стало зрозумілим, що у них нічого нема. І саме тому ними було прийнято рішення про зупинення провадження у цій справі. За станом на сьогоднішній день, досудове слідство у справі не ведеться. До речі, захист так і не отримав доступу до матеріалів справи, незважаючи на пряму вимогу закону. У нас у цій справі складається абсолютно абсурдна ситуація – у нас є така шалена піарівська активність Генеральної прокуратури, але з юридичної точки зору, ця справа пуста, як горіх", - сказав Власенко.

Захисник екс-прем’єра нагадав, що перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін два роки тому розпочав "гастрольний тур по Європі з розказками про те, що нібито у нього є беззаперечні докази причетності Юлії Тимошенко до трагічної загибелі народного депутата Євгена Щербаня".

"Незважаючи на те, що і досудове слідство, і розгляд справи у суді відбувалися з порушеннями законодавства, але це дозволило суспільству побачити, які докази є у пана Кузьміна. Докази пана Кузьміна, це свідки Мар’їнков, Зайцев та інші абсолютно неповажні панове, які свідчили зі слів третіх осіб, які мовчали про це 17 років і раптом про це згадали, це люди, які перебували під кримінальним переслідуванням тощо", - зазначив Власенко.

Як відомо, у рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство в 1996 році народного депутата України Євгена Щербаня допитано сімох свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту, Віталія Гайдука та Петра Кириченка.

У своїх показах свідки не надали жодних доказів, які б підтверджували причетність Юлії Тимошенко до резонансного злочину 90-х років. При цьому троє з сімох свідків давали покази зі слів третіх осіб.

Допити всіх свідків обвинувачення відбувалися за відсутності Юлії Тимошенко, незважаючи на те, що екс-прем'єр-міністр не відмовлялася від участі у засіданнях суду, зазначається на сайті.

Депутат Верховної Ради Євген Щербань був розстріляний 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви. Двоє вбивць у формі співробітників аеропорту безперешкодно (але цей факт чомусь не розслідується!) підійшли до літака, а після вбивства зникли з місця злочину на автомобілі, яким керував ще один учасник злочинної групи вже у міліцейській формі.

У 2001 році в Москві було затримано громадянина Росії Вадима Болотських, який зізнався не лише у вбивстві Євгена Щербаня, а й ще кількох донецьких бізнесменів. Зокрема, він розповів, що вбивства здійснювалися за розпорядженням Євгена Кушніра, на рахунку банди якого було 27 убивств і 17 замахів на вбивство. У квітні 2003 року Апеляційний суд Луганської області засудив Вадима Болотських до довічного ув'язнення за вбивство Євгена Щербаня.

Голова банди Євген Кушнір після вбивства Євгена Щербаня переховувався за межами України, але через два роки, у 1998 році, повернувся та по дорозі, поблизу Донецька, його машину розстріляли. При цьому Євген Кушнір залишився живим, міліція його затримала за обвинуваченням у здирництві. Проте він раптово помер у Донецькому СІЗО від нібито алергії на лікарський препарат.

Син Євгена Щербаня Руслан у квітні 2012 року заявив, що передав Генпрокуратурі документи про можливу причетність екс-прем'єра Юлії Тимошенко до вбивства батька. Генеральний прокурор Віктор Пшонка зазначив, що "у слідства є багато запитань до Юлії Тимошенко" у справі про вбивство Щербаня.