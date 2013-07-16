Волинська облрада засудила резолюцію польського Сейму

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення під час сьогоднішнього засідання 20-ї сесії проголосували 64 депутати з 65 присутніх в залі. Всього в обласній раді 80 обранців.

Звернення адресоване центральним органам влади, МЗС України та польському консульству. Зокрема у документі йдеться: «Ми, депутати Волинської обласної ради, засуджуємо прийняту Сенатом та Сеймом Республіки Польща антиукраїнську, шовіністичну резолюцію з приводу подій 1943 року на Волині. Назвавши дії українців, які вели боротьбу на своїй етнічній території за власну незалежність проти різноманітних окупантів «етнічними чистками з ознаками геноциду», поляки поставили під сумнів основоположне право кожного народу на самовизначення та опір проти агресорів…»

Також у зверненні депутати висловили думку, що «формулювання, вжиті польською стороною в офіційному документі, є спотвореними, однобічними, антиукраїнськими та свідомо викривлюють тогочасну дійсність».

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«…У заяві Сенату немає жодної відповіді на те, чому польські військові формування «воювали» за свою батьківщину на територіях, які ніколи не були польськими. Заява не згадує про українців, полеглих від рук польських військових організацій під час протистояння 1940-х років. Не міститься у ній і засудження депортації українців у рамках операції «Вісла» задля штучної зміни етнічного складу певних територій, що була організована офіційною владою Польщі», - йдеться у зверненні.

«Важливо зрозуміти, що немає однакового погляду на спільну трагічну історію України і Польщі. І треба мати людську велич та політичну далекоглядність, аби переступити через історичні й особисті кривди, і, замість помсти, вдатися до прощення і примирення», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня, Сейм Польщі більшістю голосів ухвалив заяву до 70-ої річниці Волинської трагедії, в якій назвав ті події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Водночас більшість депутатів відмовилась підтримати поправку про визнання Волинської трагедії "геноцидом" та встановити 11 липня Днем пам'яті мучеництва кресовян.