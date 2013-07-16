Литвин зібрався витягувати партію з кризи

У вересні-жовтні очікується проведення ХІІІ звітно-виборного з’їзду Народної партії, на якому планується кардинально переглянути склад керівних органів і затвердити зміни до програми партії з урахуванням суспільно-політичної ситуації.

Таке рішення у липні ухвалив політвиконком Народної партії, повідомили УНІАН у цій політичній силі.

Виконком партії вирішив розглянути на засіданнях виконкомів регіональних і місцевих парторганізацій питання щодо діяльності депутатів місцевих рад усіх рівнів, дати принципову публічну оцінку депутатам-перебіжчикам, зажадати від них складання мандатів, а також підготувати списки депутатів-перебіжчиків для розгляду питання щодо позбавлення їх мандатів на з’їзді.

Передбачено відновити співпрацю з фракціями (групами) Народної партії у місцевих радах, поставити конкретні завдання стосовно позиціонування депутатів під час сесій, роботи з виборцями.

У рішенні сказано, що необхідно вважати невідкладним завданням Народної партії оновлення партійної ідеології.

“Прорахунки й упущення партійного керівництва у поєднанні з пасивною, вичікувальною позицією частини регіональних та місцевих парторганізацій призвели до поглиблення в партії негативних явищ, що набули ознак системної кризи”, - йдеться у рішенні.

“Невизначеність позиції Народної партії щодо актуальних питань сьогодення, відсторонення членів партії від активної участі у виборчих кампаніях, відсутність принципової оцінки щодо осіб, які використали партійні і депутатські посади для вирішення своїх особистих інтересів – усе це спричинило розчарування і зневіру партійців, а також поступове згасання інтересу до партії у суспільстві. Як наслідок, майже припинився прийом у партію, загострилися кадрові проблеми, різко зменшилася присутність Народної партії як у центральних, так і в місцевих ЗМІ”, - зазначається у преамбулі рішення.

“Разом з тим, партія зберігає активне ядро, а більшість народників вірять у можливість виходу її з кризи. Необхідними передумовами для цього вони вбачають докорінну перебудову Народної партії, визначення стратегічних і тактичних пріоритетів з урахуванням суспільно-політичної ситуації, запровадження нових підходів до роботи, перегляд партійної ідеології та кадрової політики”, - сказано в рішенні.

Як відомо, Народну партію очолює Володимир Литвин.