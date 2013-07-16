Завтра Кабмін вестиме Арбузов

Засідання Кабінету міністрів України у середу, 17 липня, проведе перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, який виконує повноваження прем’єр-міністра України на час відпустки Миколи Азарова.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня прем'єр-міністр Азаров пішов у відпустку на три тижні.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», під час відпустки прем’єр-міністра, повноваження голови уряду виконує його перший заступник.