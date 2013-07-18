Одного з лідерів Пори не пустили в Росію

Про це повідомляє голова Одеської обласної організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка" Андрій Юсов у своєму блозі на «Українській правді».

Юсов пише: «Щойно зателефонував мій друг та колега з революційного ремесла Євген Золотарьов. Він збирався здійснити кількатижневу туристичну подорож на Алтай, але до Росії його не пропустили. Авто з українцями кілька годин протримали на кордоні, посилаючись на те, що є проблеми з документами і вони чекають відповіді з Москви. Після того коли відповідь було отримано, Євгену повернули документи і сказали, що в'їзд на територію Російської Федерації йому заборонений».

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Юсов зазначає, що Золтарьов – один з організаторів Громадянської кампанії «Пора» під час Помаранчевої революції, еколог та громадський діяч, сьогодні - активіст руху "Третя Українська Республіка".

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, Золотарьова не пропустили до РФ сьогодні вдень на автомобільному пункті пропуску Плетенівка-Шебекіно (Харківська область).