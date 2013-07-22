Суд у Києві вирішив не штрафувати організатора Врадіївської ходи

Шевченківський районний суд Києва закрив провадження по адміністративній справі щодо координатора Врадіївської ходи, активіста громадянського руху "Спільна справа" Василя Любарця, порушеній за невиконання рішення Київського міського адміністративного суду, який заборонив проведення акцій на Майдані Незалежності до 31 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху "Спільна справа".

"Справа проти Любарця була порушена за ст.185-1 КУпАП (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). За цією статтею передбачена санкція у вигляді попередження або накладення штрафу від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.

Суддя Наталія Волокітіна у своїй ухвалі зазначила, що рішення Київського міського адміністративного суду не було персоніфікованим, тому воно не може стосуватися якоїсь конкретної особи, як у даному випадку - Любарця, відповідно, провадження по справі закривається.

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Близько 70 громадян, які прийшли на підтримку Любарця, вимагали проводити розгляд справи у відкритому засіданні та у залі суду, а не в кабінеті судді, як воно відбувалось.

"Через це трапилось кілька сутичок із правоохоронцями, оскільки останні не допускали людей до приміщення суду. Зрештою, суддя все ж розглянула справу у своєму кабінеті і винесла вищезазначене рішення", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня міліція розігнала мітинг, який проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували місцеву жительку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти.

Учасники акції встановили намети. Ввечері 18 липня міліція почала зносити ці намети. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Щонайменше троє журналістів «5 каналу» постраждали під час розгону мітингу.

19 липня на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк повідомив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» під час знесення наметів не порушували інструкції.

Учасники Врадіївської ходи мають намір в суботу, 27 липня, знову встановити намети на Майдані Незалежності та відновити нічні чергування.

"27 липня опівдні ми знову виходимо на Майдан, і там, звичайно, буде мітинг, і ми ставимо намети безстроково на Майдані. Тобто вже ночувати не будемо за межами Майдану", - сказав організатор акції Любарець.