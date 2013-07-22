Луценко каже, що суддя спонукає його до каменя і «коктейлю Молотова»

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко наполягає, що працівники Генпрокуратури, які санкціонували його затримання та арешт, повинні бути покарані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Апеляційного суду Київської області, де сьогодні розглядається скарга Луценка на рішення Києво-Святошинський райсуду області, який відмовив у відновленні кримінального провадження стосовно першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого Сергія Войченка, суддів Печерського районного та апеляційного судів Києва, які винесли рішення про його затримання та арешт..

"Якщо ви (колегія судів - УНІАН) підтримаєте позицію Києво-Святошинського суду, вся країна буде знати - єдиний спосіб реалізації своїх прав - це камінь і пляшка з "коктейлем Молотова". Я, як екс-міністр внутрішніх справ, не можу сприйняти такої позиції. Але, виявляється, нікчема у мантії Києво-Святошинського суду прямо на це спонукає громадян, мене зокрема", - сказав Луценко.

Він наголосив, що якщо рішення суду буде залишено в силі, він буде змушений звернутися до Європейського суду з прав людини. "Якщо ми хочемо все ж таки сказати, що ми живемо бодай частково у правовій державі - це рішення треба скасувати і зобов'язати Генпрокуратуру пройти ту процедуру, яку передбачає закон. Я прошу від вас законного рішення", - підкреслив Луценко.

На думку екс-міністра, рішення Європейського суду, який встановив порушення його прав при затриманні, арешті та утриманні під вартою, "не означають автоматичне порушення кримінального провадження проти слідчого Войченка або проти заступника генпрокурора Кузьміна".

"Але принаймні вони якось мають бути покарані. Або доганою, зняттям з роботи, порушенням кримінальної справи і притягненням за перевищення посадових обов'язків. Але робити вигляд, що нічого не відбулося після того, як людина півтора роки в дев'ятиметровому бетонному мішку, і Європейський суд встановив, що це було незаконно, мені здається, неможливо закривати очі", - зазначив Луценко.

На даний час суд вислухав позиції сторін та пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за скаргою Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра про притягнення до кримінальної відповідальності Кузьміна і Войченка за ухвалення ними постанови про затримання й арешт Луценка 26 грудня 2010 року.

Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генпрокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Луценко подав скаргу на це рішення.

У своїй скарзі слідчому судді екс-міністр наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ призначив до розгляду скаргу у Києво-Святошинському суді Київської області.

1 липня цей суд вирішив не задовольняти скаргу Луценка на відмову слідчого Генеральної прокуратури відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого Сергія Войченка, суддів Печерського районного та апеляційного судів Києва, які винесли рішення про його затримання та арешт.