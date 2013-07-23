Медіа-профспілка вимагає відкрити кримінальне провадження проти Захарченка

Незалежна медіа-профспілка України звернулася до генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою відкрити проти міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та вищих посадових осіб МВС України кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це УНІАН повідомили у Комітеті НМПУ.

Зокрема, Медіа-профспілка зазначає, що «під керуванням міністра внутрішніх справ України Захарченка внаслідок неналежного виконання ним та вищім офіцерським складом МВС України своїх посадових обов’язків міліція перетворилась з озброєного органу виконавчої влади, який повинен захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян та інтереси суспільства від протиправних посягань (ст. 1 ЗУ «Про міліцію»), на озброєне кримінальне угруповання…, яке являє собою реальну небезпеку як для журналістів, так і для суспільства в цілому».

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У заяві до Пшонки НМПУ наголошує, що останнім часом міліція систематично порушує права журналістів, вчиняє щодо них кримінальні злочини: застосовує до журналістів фізичну силу. Як приклади наводяться побиття на Майдані Незалежності журналіста «5 каналу» Андрія Ковальова та інших журналістів в ніч з 18 на 19 липня 2013 року, побиття 11 липня 2013 р. співробітниками Миколаївської міліції журналіста podrobnosti.mk.ua Наталії Барбарош.

Також у повідомленні зазначається, що міліція «проводить незаконні обшуки, вилучає професійну техніку, погрожує незаконним притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням волі, якщо журналіст не припинить свою професійну діяльність. Приклад останнього часу: обшук та вилучення професійної техніки у коростенського журналіста Анатолія Лазаренка у Житомирській області»; «умисно не розслідує справи, пов’язані із нападами на журналістів», приклад: справи по нападу на Херсонських журналістів Олександра Тарасова та Валерія Миронюка так і залишились не розслідуваними; «пасивно споглядає напади на журналістів: під час побиття журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя міліція проявила злочинну бездіяльність, до кримінальної відповідальності винні співробітники міліції та їх керівництво не притягнуті».

На рівні з міністром внутрішніх справ Незалежна медіа-профспілка України вимагає кримінальної відповідальності співробітників та керівників спецпідрозділу «Беркут» за операцію зі знесення наметового містечка на Майдані Незалежності 18 липня.

Також профспілка журналістів вимагає від генерального прокурора порушення кримінального провадження проти керівників Житомирського, Миколаївського, Херсонського обласних управлінь міліції «за службову недбалість, зловживання владою та службовими повноваженнями, грубе порушення прав журналістів», заявляє Комітет Незалежної медіа-профспілки України.