ЗМІ: Лукашенко поміняв Путіна і Януковича на аквапарк
13:44, 26 липня 2013Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого чекали на святкуваннях річниці Хрещення Київської Русі, сьогодні планує відвідати мінський аквапарк.
Лукашенко подивиться, як будують аквапарк
Про це повідомили у прес-службі білоруського президента.
«Олександр Лукашенко ознайомиться сьогодні з ходом будівництва аквапарку в Мінську. Керівнику держави також будуть доповідати про виконання його доручення з будівництва в столиці соціально значущих об’єктів і створенні низки спортивних фізкультурно-оздоровчих комплексів», – повідомляє Радіо Свобода з посиланням на БелТА.
Як повідомляв УНІАН, завтра, 27 липня, Президент України Віктор Янукович проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав, які прибудуть до України для участі у заходах з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.
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