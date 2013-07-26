ЗМІ: Лукашенко поміняв Путіна і Януковича на аквапарк

Про це повідомили у прес-службі білоруського президента.

«Олександр Лукашенко ознайомиться сьогодні з ходом будівництва аквапарку в Мінську. Керівнику держави також будуть доповідати про виконання його доручення з будівництва в столиці соціально значущих об’єктів і створенні низки спортивних фізкультурно-оздоровчих комплексів», – повідомляє Радіо Свобода з посиланням на БелТА.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 27 липня, Президент України Віктор Янукович проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав, які прибудуть до України для участі у заходах з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.