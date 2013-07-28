Яценюк вірить у здатність українського флоту захистити Росію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві після участі в молебні на Володимирській гірці.

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“Я вважаю однією з ключових помилок нинішнього Президента підписання і ратифікацію харківських угод. Це неконституційно, антидержавно і антиукраїнсько. На території Севастополя повинні знаходитись виключно українські Військово-морські сили. Ми здатні самі себе боронити і якщо треба буде, то ми і наших сусідів, маю на увазі росіян, здатні боронити”, - сказав Яценюк.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.