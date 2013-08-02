Путін розповів, як йому вдалося піймати таку велику щуку

Про це повідомляє РІА Новости.

Риба вагою 21 кілограм викликала обговорення в ЗМІ та інтернеті, деякі стали брати під сумнів вагу щуки.

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"Чому я її там піймав? А тому, що вона там виросла. А чому вона там виросла? А тому що 300 кілометрів від цього місця немає житла, немає ні доріг, ніяких інших способів дістатися туди, окрім як повітрям, а такі можливості у нас мають одиниці ", - сказав Путін на зустрічі з учасниками молодіжного табору" Селігер-2013 ".

Президент додав, що таких унікальних місць в Росії тисячі, якщо не мільйони. "Звичайно, нам потрібно розвивати ці можливості для туристів, для тих людей, які хочуть відпочивати у нашій країні, пізнати її красу", - додав президент РФ.