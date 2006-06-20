Наша Україна пропонує створити стабілізаційну коаліцію

Блок «Наша Україна» пропонує всім політичним силам в парламенті створити стабілізаційну коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, виступаючи сьогодні на засіданні ВР.

Він вибачився перед українськими виборцями за затягування переговорного процесу про створення коаліції. За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, те, що переговорний процес затягнувся, - це спільна провина всіх політичних сил, але це не знімає відповідальності з усіх за необхідність домовитись.

Він підкреслив, що переговори і консультації, які ведуться сьогодні, показали, що більше трьохсот депутатів в залі єдині у думці щодо підходів до реформування української економіки, зовнішньоекономічного курсу, реформування адміністративної системи зміни політичної моделі, конституційної моделі.

«Тоді виникає питання, чому при тому, що ми всі єдині в необхідності запровадження моделі, про яку говорив О.МОРОЗ, про яку говорив раніше М.АЗАРОВ, чому ми не можемо знайти спільного формату, це в нас ці точки, по яких ми не можемо зблизитись. А не зближує нас, шановні колеги, вчорашня історія», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Тому, за його словами, «Наша Україна» виходить з пропозицією хоча б на найближчі дні забути про те, що було вчора і подумати про майбутнє дітей і онуків.

«Невже заради цього ми не зможемо знайти спільної думки в способах і методах реформування українського суспільства, української економіки», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.