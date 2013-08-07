На телеканалі Челябінська у випуску новин вийшов антипутінський ролик (відео)
11:33, 07 серпня 2013Політика
1695 0
Уривок з фільму з жорсткою критикою Володимира Путіна показав один з челябінських телеканалів.
Замість сюжету про розумний томограф в ефір вийшов уривок з фільму з жорсткою критикою Володимира Путіна.
Про це повідомляє newsru.
У сюжеті йшлося, що за час правління Путіна були вбиті журналісти Ганна Політковська і Наталія Естемірова, загинув юрист Сергій Магнітський, за гратами опинився Михайло Ходорковський, корупція досягла неймовірних масштабів.
За деякими даними, ролик випустив в ефір один з режисерів телеканалу, який посварився з адміністрацією. Місцеві видання повідомляють, що він звільнений. А керівництво каналу думає звернутися в поліцію з проханням порушити справу за статтею "Хуліганство".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter