У США літак упав на житловий будинок (відео)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцевий телеканал WHTR.

Літак, марка якого не уточнюється, впав на один із будинків за кілька кілометрів від аеропорту міста Колумбус, після чого почалася пожежа. Повідомляється, що обидва постраждалі перебували в літаку, їх госпіталізовано з опіками та травмами, один у критичному стані.

На тему: На Буковині упав саморобний літак: двоє загиблих

Знищено задню частину будинку й велику частину даху. Власниця будинку не постраждала, хоча перебувала всередині. "Моє тіло в порядку і я цьому рада, нічого страшного, що будинок постраждав", - заявила вона журналістам.