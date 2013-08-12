Штаб Навального відповів на звинувачення Генпрокуратури

У понеділок Генпрокуратура РФ заявила, що відомості про іноземне фінансування виборчої кампанії Навального підтвердилися.

Як повідомляє РІА "Новости", відомство, зокрема, зазначає, що через електронну платіжну систему "Яндекс-гроші" понад 300 іноземних юридичних і фізичних осіб, а також анонімних жертводавців з 46 країн світу направили в електронні гаманці Навального і членів його передвиборного штабу гроші на виборчу кампанію.

"Ні, це не відповідає дійсності. Надходження на" Яндекс-гаманці" наших прихильників ніяк не пов'язані з надходженнями до виборчого фонду. Кошти на виборчу кампанію йдуть через виборчий рахунок, відкритий в Ощадбанку Олексієм Навальним", - сказав представник передвиборного штабу Володимир Ашурков.

Він підкреслив, що гроші на передвиборну кампанію надходять тільки від громадян РФ. "І ми дуже уважно за цим стежимо", - додав Ашурков.