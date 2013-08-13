Венеціанська комісія квапить Україну зі змінами до виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві під час круглого столу на тему “Обговорення зауважень та рекомендацій Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) та ОБСЄ/БДІПЛ стосовно внесення змін до Конституції України”, сказав член Венеціанської комісії Пітер Пакзолай.

«Венеціанська комісія свідома того, що часу небагато і наскільки важливо ухвалити зміни до виборчого законодавства. Найближчим часом, можливо, найближчими тижнями... Ми зацікавлені в тому, щоб наш діалог тривав”, - сказав він і додав, що висновки комісії сформульовано достатньо чітко.

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Також Пакзолай зауважив, що відповідно до чинного законодавства, громадяни України, які мають судимість, не можуть балотуватися на виборах. За його словами, відповідна норма зараз аналізується у Європі.

Стосовно можливості балотуватися громадянам, які проживають на території України не менше останніх 5 років, Пакзолай зауважив, що у своїх висновках Венеціанська комісчія вважає таку вимогу “дещо надмірною”.

Також він зазначив, що питання надання можливості іноземцям брати участь у проведенні передвиборчої агітації є предметом дискусії та діалогу Венеціанської комісії з українськими органами влади.

Крім того, стосовно скасування подвійної юрисдикції судів і виборчих комісій з розгляду виборчих спорів та інших питань, як повідомив Пакзолай, Венеціанська комісія підготувала детальну порівняльну таблицю.

За його словами, «подвійна юрисдикція доволі заплутана», тому рекомендується позбавитися такої системи.

«Сучасна система доволі заплутана і її належить спростити», - скзав Пакзолай.