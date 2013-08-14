Україна в п'ятницю вирішить питання з Росією з приводу Roshen
10:46, 14 серпня 2013Політика
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Представники Росспоживнагляду в п'ятницю зустрінуться з делегацією України з приводу якості цукерок компанії Roshen, повідомив голова відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.
Росспоживнагляд зустрінеться з представниками Roshen / Фото: vr.com.ua
Росспоживнагляд в кінці липня заборонив ввезення в РФ кондитерських виробів української Roshen після того, як відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення за якістю, повідомляє РІА Новости.
"О 11 годині в п'ятницю у нас буде зустріч з урядовою делегацією України з цього питання", - сказав він на брифінгу в Москві.
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