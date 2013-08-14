Україна в п'ятницю вирішить питання з Росією з приводу Roshen

Росспоживнагляд в кінці липня заборонив ввезення в РФ кондитерських виробів української Roshen після того, як відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення за якістю, повідомляє РІА Новости.

"О 11 годині в п'ятницю у нас буде зустріч з урядовою делегацією України з цього питання", - сказав він на брифінгу в Москві.