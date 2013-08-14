Телеканал ТВА відновив мовлення

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Телеканал був без ефіру 23 дні – від 23 липня, коли в приміщенні, де знаходиться ретрансляційне обладнання сталося задимлення.

Три тижні через невизначеність відповідальності між Чернівецькою обласною державною телерадіокаомпанією, у приміщенні якої знаходиться обладнання, та державного концерну РРТ, який забезпечує обслуговування вказаної апаратури, ТВА не могли відновити мовлення.

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Зазначимо, що голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв повідомив, що за наявною в нього інформацією, наданою відповідними телекомунікаційними структурами, компанією ТВА усунуто частину організаційно-технічних проблем, через які було призупинено трансляцію програмного продукту ТВА на 34 каналі.

“І сьогодні стало можливим відновлення телевізійного мовлення компанії в тестовому режимі за умови забезпечення в найближчому часі оформлення всіх необхідних документів для здійснення діяльності в правовому полі”, - повідомили в прес-службі Чернівецької ОДА з посиланням на Папієва.

Як повідомляв УНІАН, раніше колектив ТВА звернувся до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити із займаної посади голову Чернівецької облдержадміністрації Папієва, який, на переконання телевізійників, відповідальний за блокування мовлення каналу та провокації між журналістами області.

Чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замикання. При цьому було пошкоджене лише обладнання ТВА, технічний персонал якого не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії. Державна і приватна телекомпанії розділяють одну частоту мовлення – 34 канал.

2 серпня депутати Чернівецької облради від Партії регіонів звернулися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією, якщо ТВА не зможе відновити мовлення, оголосити конкурс на його частоту або ж передати її в розпорядження обласної державної телерадіокомпанії.

6 серпня колектив чернівецького телеканалу ТВА звернувся з відкритим листом до голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з проханням втрутитися у ситуацію з блокуванням роботи каналу.