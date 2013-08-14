Зарубіжні ЗМІ назвали ймовірних наступників Баррозу

Як наголошується в статті «Хто стане новим главою Єврокомісії?» французькою Le Huffington Post, переклад якої розмістив сайт «ИноСМИ», разом з виборами до Європейського парламенту зміна глави Єврокомісії стане одним з ключових моментів для керівництва Євросоюзу в 2014 році.

Зазначається, що зараз лише Прогресивний альянс соціалістів і демократів демонструє готовність найближчим часом почати обговорення кандидатури наступника Баррозу. Головним фаворитом тут є нинішній спікер Європарламенту Мартін Шульц: його дії рідко стають об'єктом критики, він має величезний досвід роботи в європейському апараті та є вихідцем із країни з найбільшим населенням.

Порівняно з ним кандидатури двічі європейського комісара Маргот Вальстрьом, колишнього іспанського прем'єра Хосе Луїса Сапатеро і колишнього міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Мілібенда виглядають не особливо переконливо, пише газета.

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Що стосується Європейської народної партії, процес призначення кандидата зараз не може зрушитися з мертвої точки. Баррозу, який обіймає цей пост з 2004 року, можуть обрати кандидатом на третій термін. «Хоча він і користується впливом у політичних колах, його блискучий образ помітно потьм’янів через кризу», - відзначає видання і додає, що Баррозу вважають одним із авторів прописаної Європі «гіркої мікстури жорсткої економії», у зв'язку з чим йому буде непросто повести за собою маси.

Тричі європейський комісар Вівіан Реддінг із Люксембурга, у свою чергу, має достатній досвід, аби стати кандидатом, пише газета. Що стосується польського прем'єра Дональда Туска, в його активі є робота на високих посадах на національному рівні.

Четвертий вірогідний кандидат у голови Європейської комісії - це Мішель Барньє. Колишній міністр закордонних справ Франції користується широкою підтримкою в Європейській народній партії й обіймає посаду заступника її голови. Проте, зараз він працює на посаді європейського комісара з внутрішнього ринку і зайнятий реалізацією непопулярної та несправедливої стосовно споживачів реформи міжбанківських комісій.

Крім того, в 2014 році лібералів, швидше за все, представлятиме колишній бельгійський прем'єр і один із найпомітніших діячів Європарламенту Гі Верхофстадт. Зелені у свою чергу залишилися без справжнього лідера після відходу Даніеля Кон-Бендіта, який випустив разом із Верхофстадтом нарис «Вставай, Європа!».

Місце, що звільнилося, могли б зайняти і троє французьких політиків, пише газета. По-перше, це знаменитий захисник альтерглобалізма і селянській конфедерації Жозе Бове. Також це Яннік Жадо, який є євродепутатом з 2009 року, але все ще новачок у політиці. Останньою в списку йде євродепутат Мішель Рівазі, якщо наслідки її скандальної доповіді про ціни на ліки не підірвуть до неї довіру.

Таким чином, відзначає видання, існує чимало людей, які можуть змінити Баррозу на посту глави Європейської комісії. «Проте, безперечних лідерів поки що дуже небагато. До їх числа можна записати хіба що Мартіна Шульца, якому грає на руку посаду спікера Європарламенту, важкоатлета від лібералів Гі Верхофстадта», - пише газета.

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